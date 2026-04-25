Stasera alle 21.40 su Canale 5 va in onda il sesto appuntamento del Serale di Amici 25, condotto da Maria De Filippi. La puntata prevede nuove sfide e esibizioni tra gli allievi, con una eliminazione annunciata. Tra gli ospiti musicali di questa sera ci sono Ermal Meta e Serena Brancale. La serata si svolge con la consueta atmosfera di competizione e musica dal vivo.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Grande attesa per la sesta puntata, stasera alle 21.40 su Canale 5, del Serale di Amici 25 con nuove sfide, esibizioni e – purtroppo per gli allievi – una nuova eliminazione. I giudici di questa edizione sono: Amadeus, Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e il giurato speciale Cristiano Malgioglio mentre gli ospiti musicali della puntata sono Serena Brancale e Ermal Meta. A valutare le performance un terzetto di giurati d’eccellenza formato da Gigi D’Alessio (new entry di quest’anno), Amadeus e la ballerina Elena D’Amario (entrambi al loro secondo anno come giudici). Lo storico paroliere e cantante Cristiano Malgioglio invece è il giurato speciale di questa edizione 2026.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sesto appuntamento con il talent condotto da Maria De Filippi. Ospiti musicali di stasera Ermal Meta e Serena Brancale

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