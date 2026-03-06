Nel fine settimana di marzo, Verissimo torna con due puntate condotte da Silvia Toffanin, in programma sabato 7 e domenica 8. Tra gli ospiti che si alterneranno ci sono Ditonellapiaga, Serena Brancale e Arianna Fontana. Lo show sarà trasmesso su Canale 5, offrendo agli spettatori interviste e momenti di intrattenimento.

Ritorna il doppio appuntamento con Verissimo, talk condotto da Silvia Toffanin, in onda sabato 7 e domenica 8 marzo su Canale 5.Sabato 7 marzo alle ore 16.30: A Verissimo, la storia, tra carriera sportiva e vita privata, della coppia di pattinatori azzurri formata da Sara Conti e Niccolò Macii. Intervista ritratto per Paolo Del Debbio, in onda su Retequattro con “Dritto e rovescio” e “4 di sera”. Inoltre, prima intervista di coppia per Davide Bonolis e la fidanzata Martina Dotti e la nuova fase di vita Manuela Arcuri. Infine, in studio, la sensibilità artistica e l’eleganza di Michele Bravi. Domenica 8 marzo alle ore 15.30: Direttamente dal terzo posto conquistato al “Festival di Sanremo” sarà ospite, con la sua energia travolgente, Ditonellapiaga. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ditonellapiaga, Serena Brancale e Arianna Fontana sono tra gli ospiti del weekend di Verissimo 7-8 marzo

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Serena Brancale.

