Romina Power a Belve | il dolore per Ylenia il rapporto con Al Bano e i ricordi della sua vita!

Romina Power ha partecipato a un’intervista con Francesca Fagnani nel programma Belve, affrontando diverse tematiche della sua vita. Tra i temi discussi ci sono il dolore legato alla scomparsa della figlia, il rapporto con Al Bano e alcuni ricordi della giovinezza trascorsa a Londra. Sono state toccate anche le esperienze iniziali nel mondo del cinema e le sfide personali che ancora oggi rimangono senza risposta.

Romina Power si racconta a Belve in un’intervista intensa con Francesca Fagnani. Al centro il dolore mai spento per la scomparsa della figlia Ylenia Carrisi, il legame con Al Bano, i ricordi della giovinezza a Londra, il cinema degli inizi e una vita segnata da domande ancora aperte. Romina Power si è raccontata a Belve con una sincerità rara, scegliendo di attraversare davanti a Francesca Fagnani alcuni dei capitoli più delicati della sua vita. Non è stata soltanto un’intervista televisiva, ma un percorso dentro ricordi, ferite, rimpianti e convinzioni personali che Romina porta con sé da anni. Al centro del racconto resta inevitabilmente Ylenia Carrisi, la figlia scomparsa nel 1994 e mai più ritrovata.🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Romina Power a Belve: il dolore per Ylenia, il rapporto con Al Bano e i ricordi della sua vita! Notizie correlate Romina Power, il dolore per Ylenia e la stoccata ad Al Bano: ‘Quando serviva non c’era’Romina Power a Belve Romina Power torna a parlare di Ylenia e lo fa senza filtri. Romina Power si racconta a Belve: da Ylenia ad Al Bano, fino alle confessioni sull’LsdUn’intervista intensa, a tratti sorprendente, quella di Romina Power a Belve, il programma cult di Francesca Fagnani. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Belve 10 - Romina Power - Video; Romina Power a Belve, le rivelazioni sull'Lsd: le anticipazioni dell'ultima puntata; Romina Power a Belve: Sento che mia figlia Ylenia è da qualche parte; Gli ospiti di Belve: Romina Power, Sal Da Vinci ed Elena Santarelli. I video in anteprima. Romina Power a Belve: I film erotici? Avrei preferito non farli. Finì con Al Bano perché non era più il mio pilastroRomina Power si racconta a Belve di martedì 28 aprile, parlando del dolore per la scomparsa della figlia, ma anche dei momenti della sua giovinezza e ... fanpage.it Romina Power a Belve: il dolore per Ylenia, la rottura con Al Bano e le rivelazioni sull’LsdNell’ultima puntata di Belve, Romina Power si racconta senza filtri: il dolore mai superato per Ylenia, il rapporto con Al Bano e i ricordi più sorprendenti della sua giovinezza. comingsoon.it Sal Da Vinci, Elena Santarelli e Romina Power sono gli ospiti della nuova puntata di #Belve, disponibile ora anche su #DisneyPlus. x.com "Mia figlia Ylenia non è morta. Faccio dei sogni e ho parlato con persone che hanno poteri soprannaturali. Tutti mi dicono che lei è ancora sulla terra da qualche parte" Romina Power si racconta a cuore aperto di fronte a Francesca Fagnani nello studio di Belv - facebook.com facebook