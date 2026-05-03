Domenica di sole a Salerno | tra tuffi a Santa Teresa e passeggiate sul lungomare

Domenica a Salerno è stata caratterizzata da un cielo sereno e temperature elevate. Molti hanno approfittato della giornata per fare tuffi nel mare di Santa Teresa e passeggiare lungo il lungomare. I locali e i turisti si sono riuniti sulla spiaggia e nelle vie del centro, approfittando del clima favorevole. La città si è animata con attività all'aperto, attirando un gran numero di persone durante tutto il pomeriggio.

Salerno si risveglia sotto un sole caldo e luminoso che richiama cittadini e visitatori lungo la costa. La spiaggia di Santa Teresa, nel cuore della città, è tornata a popolarsi di bagnanti desiderosi di concedersi le prime ore di relax al mare. Tra chi stende l’asciugamano sulla sabbia e chi si.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Salerno, domenica di passeggiate: lungomare e piazze gremite nonostante il cielo grigioFamiglie, gruppi di amici e turisti si sono concessi una passeggiata tra il mare e le palme, approfittando delle temperature gradevoli che hanno reso... Boom di presenze a Pasquetta a Salerno: dal lungomare, a Santa Teresa fino ai musei, la città presa d'assaltoTutti a Salerno, in occasione di Pasquetta: innumerevoli i turisti al centro storico e in spiaggia, in particolare a Santa Teresa, dove qualche... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La prima domenica di maggio è tutta di sole; Meteo in Liguria: sabato di sole, domenica arrivano le nubi. Da lunedì il maltempo; Meteo stabile sulla costa teramana, domenica di sole e clima mite; Papa: chi saccheggia le risorse della terra e fa guerre ruba a tutti un futuro di pace. La prima domenica di maggio è tutta di soleIl meteo prevede per oggi tempo stabile e perlopiù soleggiato. Nello specifico su basse pianure occidentali cieli molto nuvolosi ... bergamonews.it Meteo: Sabato e Domenica con l'anticiclone, sole e caldo primaverile prima di un cambiamentoUn'area di alta pressione ci accompagnerà per gran parte del fine settimana garantendoci un Sabato di sole e di caldo primaverile anche se già da Domenica si inizieranno a notare i primi segnali di un ... ilmeteo.it LIVE BENEDIZIONE DI P.LIVIO + quinta Domenica di Pasqua - facebook.com facebook