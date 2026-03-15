Salerno domenica di passeggiate | lungomare e piazze gremite nonostante il cielo grigio

Domenica a Salerno, lungomare e piazze sono state affollate da cittadini che hanno scelto di trascorrere il tempo all'aperto, nonostante il cielo coperto e il sole quasi assente. Le vie del centro e le aree sul mare si sono riempite di persone che hanno passeggiato e si sono godute la giornata, creando un’atmosfera vivace nonostante le condizioni meteorologiche.

Famiglie, gruppi di amici e turisti si sono concessi una passeggiata tra il mare e le palme, approfittando delle temperature gradevoli che hanno reso piacevole la giornata nonostante il tempo incerto Nonostante il cielo grigio e un sole appena accennato, la domenica salernitana ha regalato comunque un colpo d’occhio vivace lungo il mare. Complice il clima mite, centinaia di persone hanno scelto di trascorrere qualche ora all’aria aperta tra passeggiate, incontri e momenti di relax. Particolarmente affollato - come mostrano le foto di Antonio Capuano - il tratto del lungomare cittadino, con tanti visitatori che hanno animato il celebre Lungomare Trieste, da sempre uno dei luoghi simbolo della città. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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