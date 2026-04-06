Boom di presenze a Pasquetta a Salerno | dal lungomare a Santa Teresa fino ai musei la città presa d' assalto

Durante la giornata di Pasquetta, Salerno ha registrato un afflusso elevato di persone. Sul lungomare e nelle zone di Santa Teresa si sono visti numerosi visitatori, mentre nei musei e nel centro storico c’erano molte presenze. In spiaggia, alcuni si sono immersi nelle acque, tra cui alcuni che hanno deciso di indossare il costume e tuffarsi. La città si è animata con un’alta partecipazione di pubblico lungo tutto il territorio.

Tutti a Salerno, in occasione di Pasquetta: innumerevoli i turisti al centro storico e in spiaggia, in particolare a Santa Teresa, dove qualche coraggioso ha persino indossato il costume azzardando un tuffo. Complice il bel clima, in tanti, infatti, hanno pensato di trascorrere Lunedì in Albis in città, tra i mercatini di Pasqua, concedendosi una passeggiata in riva al mare oppure visitando i musei provinciali, in particolare la Pinacoteca, aperta dalle ore 9 fino alle 14, e il Castello Arechi, fruibile dalle 9 alle 17. Non mancano neppure le iniziative, oltre alle classiche visite guidate, presso il Giardino della Minerva che, dopo il laboratorio di cosmesi naturale di stamattina, alle 17 di oggi propone un laboratorio di candele, previa prenotazione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Erosione costiera, confronto per la messa in sicurezza del lungomare di Santa Teresa di RivaUna riunione per fare il punto sui lavori di messa in sicurezza del lungomare di Santa Teresa di Riva. Salerno, nuova visione urbana tra il Crescent e la spiaggia di Santa TeresaL’area compresa tra il Crescent, la spiaggia di Santa Teresa e il fronte portuale di Salerno si prepara a cambiare volto grazie a un progetto di... Temi più discussi: Pavullo, boom di turisti: Presenze a più 18%; A Pasqua boom di presenze a Roma e con l’aereo si va a Catania; Boom di turisti, a Napoli previste due milioni di presenze ad aprile; Turismo in crescita ad Aquileia, è già boom di presenze. Boom di turisti a Napoli per Pasqua e Pasquetta: 400mila presenze e città presa d’assalto tra cultura, mare e tradizioniNapoli, 6 Aprile - Napoli registra il tutto esaurito nelle festività pasquali. Tra la giornata di Pasqua e il lunedì di Pasquetta, il capoluogo campano è ... sciscianonotizie.it Confesercenti, boom di turisti a Pasqua in Campania: attesi in 600milaLe tensioni internazionali non frenano il turismo a Napoli e in Campania. E' quanto emerge dal Centro studi di Confesercenti Campania che stima un'affluenza per Pasqua 2026 di circa 600mila turisti, d ... ansa.it Il primo vincitore di Amici racconta il boom di popolarità, le occasioni sfumate a Sanremo e la sua vita oggi tra concerti e sagre facebook Turismo, Brescia, boom di prenotazioni per Pasqua 2026 - Crescono le presenze tra città, lago e Franciacorta, trainate dal turismo interno. Il calo dei viaggi all’estero spinge le mete italiane e rafforza il territorio. - QuiBrescia x.com