Domenica al Museo, le visite agli scavi di Pompei e al Museo Archeologico Nazionale di Napoli hanno attirato un gran numero di visitatori. Gli scavi di Pompei sono stati completamente prenotati già alle otto del mattino, un'ora prima dell'apertura ufficiale, con lunghe code di persone in attesa di entrare. Il sito archeologico di Pompei si conferma tra le destinazioni più visitate nel settore culturale.

Scavi di Pompei sold out già dalle otto di mattina, un'ora prima dell'apertura. La regina tra le città archeologiche di riconferma al primo posto tra i luoghi più visitati in Italia nella "Domenica al Museo", con ingresso gratis. La sicurezza dei turisti, in fila per più di tre chilometri, è stata garantita dagli agenti della polizia locale, agli ordini del colonnello Gaetano Petrocelli. Stesse scene anche a Napoli: lunghe code per accedere al Museo Archeologico nazionale e in altri siti culturali della città come il Palazzo Reale.🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Domenica al Museo, lunghe code agli scavi di Pompei e al Mann di Napoli

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