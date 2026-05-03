Dj Godzi morto a Ibiza ecco le foto del pestaggio | Perché accanirsi così?

Un noto dj napoletano è deceduto a Ibiza dopo essere stato vittima di un pestaggio. Le foto mostrano la schiena coperta di lividi ed ecchimosi, con chiazze rosso scuro e violacee evidenti. La sua morte ha suscitato molte domande sulla brutalità degli episodi di violenza avvenuti sulla nota isola. La polizia sta indagando per chiarire quanto accaduto e le circostanze che hanno portato a questa tragedia.

La schiena completamente piena di lividi ed ecchimosi: chiazze rosso scuro e violacee che non lasciano dubbi su ciò che è accaduto a Michele Noschese, il dj napoletano meglio noto come Godzi, morto il 19 luglio scorso ad Ibiza in circostanze che, giorno dopo giorno, diventano sempre più chiare. E sul cranio, nella parte frontale, una vistosa lacerazione che non lascia spazio all’immaginazione. Addirittura i capelli sembrano mancare in quella zona della testa. Michele come Stefano, Noschese come Cucchi. Le analogie non sono solo per le violenze subite ma anche per la tenacia con la quale le loro famiglie cercano la verità e chiedono giustizia. Giuseppe Noschese come Ilaria Cucchi.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Dj Godzi morto a Ibiza, ecco le foto del pestaggio: «Perché accanirsi così?» Notizie correlate Dj Godzi morto a Ibiza, nuova richiesta di indagine europea: «Insufficienti gli atti trasmessi»La procura di Roma sta predisponendo una nuova richiesta di indagini europea da inviare al distretto di Barcellona, dal quale dipendono gli uffici... Caso Dj Godzi: la perizia rivela violenze brutali ad Ibiza? Cosa sapere Perizia medico-legale su Michele Noschese, DJ morto ad Ibiza lo scorso 19 luglio. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Morte del Dj Godzi, la perizia: Fu torturato, è un altro caso Cucchi; La morte del Dj Godzi, 'fu torturato, è un altro caso Cucchi'; Morte di Dj Godzi a Ibiza è un altro caso Cucchi, accusa della famiglia di Michele Noschese: Fu torturato; Dj Godzi morto a Ibiza, nuova richiesta di indagine europea: Insufficienti gli atti trasmessi. Dj Godzi morto a Ibiza, ecco le foto del pestaggio: «Perché accanirsi così?»La schiena completamente piena di lividi ed ecchimosi: chiazze rosso scuro e violacee che non lasciano dubbi su ciò che è accaduto a Michele Noschese, il dj napoletano meglio ... ilmattino.it Dj Godzi morto a Ibiza, nuova richiesta di indagine europea: «Insufficienti gli atti trasmessi»La procura di Roma sta predisponendo una nuova richiesta di indagini europea da inviare al distretto di Barcellona, dal quale dipendono gli uffici investigativi di Ibiza. È la seconda ... ilmattino.it Dj Godzi morto a Ibiza, ecco le foto del pestaggio: «Perché accanirsi così» - facebook.com facebook La morte del Dj Godzi, 'fu torturato, è un altro caso Cucchi'. La perizia della famiglia del giovane morto a Ibiza. Il padre: "Incaprettato e picchiato" #ANSA x.com