Casa in fiamme a Gouta intervento dei Vigili del Fuoco

Nella notte tra il 14 e il 15 febbraio 2026, un incendio ha colpito una casa a Gouta, nella Valle Roya, provocando un intervento massiccio dei Vigili del Fuoco. Le fiamme sono divampate improvvisamente, costringendo i pompieri a intervenire rapidamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. La casa, che si trovava in una frazione di Pigna, è andata quasi completamente distrutta, lasciando i residenti senza un tetto sopra la testa.

Gouta, una casa in fiamme nella notte: vigili del fuoco al lavoro nella Valle Roya. Un incendio ha devastato una residenza a Gouta, una frazione del comune di Pigna, nella notte tra il 14 e il 15 febbraio 2026. L'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ventimiglia è stato tempestivo, ma le cause del rogo sono ancora sconosciute. Fortunatamente, non si registrano feriti. L'episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza delle abitazioni in un territorio fragile come quello della Valle Roya. La notte di paura a Gouta: un intervento complesso per i soccorritori. Poco prima di mezzanotte, l'abitato di Gouta, incastonato nella Valle Roya, è stato svegliato dall'allarme che segnalava un incendio in una delle case del paese.