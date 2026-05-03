Dissesto idrogeologico c’è ancora molto da fare

Entro la fine dell’anno dovrebbero terminare i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico nelle aree di Val Camonica, Valvestino e Alto Garda. I cantieri sono stati avviati per ridurre i rischi legati a frane e alluvioni e sono stati coinvolti diversi enti locali e tecnici. La conclusione di questi interventi rappresenta un passo importante, anche se si riconosce che il problema richiede ulteriori interventi nel futuro.

Dovrebbero concludersi entro quest’anno i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in Val Camonica, Valvestino e Alto Garda. Il condizionale è d’obbligo perché, come ricordato dal consigliere provinciale con delega a Strade e Viabilità Paolo Fontana, "in questi anni abbiamo assistito a una serie di eventi meteorologici di intensità eccezionale che hanno provocato frane, colate detritiche, erosioni profonde e cedimenti della sede stradale". Proprio la frequenza e l’eccezionalità delle precipitazioni hanno messo sotto pressione versanti già fragili per natura, aggravati dall’abbandono delle aree rurali e dalla crescente frequenza di piene improvvise.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dissesto idrogeologico, c’è ancora molto da fare Dove cercare e come scaricare le Ortofoto del territorio italiano Notizie correlate Dissesto, da giunta Schifani 62 milioni per la prevenzione del rischio idrogeologicoRisorse per quasi 62 milioni di euro per i progetti di mitigazione del rischio idrogeologico in Sicilia. Dissesto idrogeologico: ecco i fondiGrazie ai finanziamenti del Pnrr per la messa in sicurezza del territorio dalle criticità derivanti dal dissesto idrogeologico, il comune di Ponzano... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Dissesto idrogeologico, c’è ancora molto da fare; C'è il rischio di ulteriori crolli, in gara la progettazione per il consolidamento di Monte Gallo; Dissesto idrogeologico, la Fillea Cgil accusa: Basta parole, pronti ad aprire un vero confronto; Dissesto idrogeologico, la Provincia corre ai ripari ma i fondi non bastano. Dissesto idrogeologico, c’è ancora molto da fareDovrebbero concludersi entro quest’anno i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in Val Camonica, Valvestino e Alto Garda. ilgiorno.it Elezioni Chieti. Primo confronto tv tra i candidati sindaci: il nodo dissestoQuesta sera, alle ore 21, su Rete8 ci sarà il primo confronto tv tra i sei candidati a Sindaco di Chieti . Tra i temi centrali della campagna elettorale c’è il dissesto idrogeologico ... rete8.it CHIETI, SCHLEIN A SOSTEGNO DI LEGNINI: «È L'UOMO GIUSTO E QUI SERVONO PIU' FONDI PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO» GUARDA IL SERVIZIO Elly Schlein Pd Abruzzo Comune di Chieti #chieti #elezioniamministrative - facebook.com facebook Dissesto idrogeologico, la Provincia corre ai ripari ma i fondi non bastano x.com