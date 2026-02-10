Dissesto da giunta Schifani 62 milioni per la prevenzione del rischio idrogeologico

Da cataniatoday.it 10 feb 2026

La giunta Schifani mette a disposizione quasi 62 milioni di euro per la prevenzione del rischio idrogeologico in Sicilia. La somma servirà a finanziare diversi progetti di mitigazione, con l’obiettivo di ridurre i danni causati dal dissesto. Le risorse arriveranno presto e saranno distribuite in vari comuni dell’isola.

Risorse per quasi 62 milioni di euro per i progetti di mitigazione del rischio idrogeologico in Sicilia. Arrivano grazie alle risorse derivanti da economie riprogrammabili del Psc (Piano di sviluppo e coesione). “Abbiamo recuperato risorse consistenti – ha detto il presidente della Regione.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Schifani Giunta

Dissesto idrogeologico in Italia, da Niscemi alla mappa nazionale del rischio: il contributo di ISPRA

La frana di Niscemi, che ha colpito il quartiere Sante Croci lo scorso 25 gennaio, continua a preoccupare.

Rischio idrogeologico, piano da 28 milioni per la messa in sicurezza del fiume Picentino

È stato approvato un piano di investimento da 28 milioni di euro volto alla messa in sicurezza del fiume Picentino e delle zone limitrofe, con l’obiettivo di ridurre il rischio idrogeologico e proteggere le comunità e le infrastrutture presenti nell’area.

Ultime notizie su Schifani Giunta

Argomenti discussi: Dissesto idrogeologico, a Misilmeri (PA) via ai lavori a Piano Stoppa. Schifani: Mettiamo in sicurezza dal rischio allagamenti; Una, nessuna, centomila Niscemi.

dissesto da giunta schifaniCarlo Calenda e la Regione da commissariare: «L'ultima cosa che affiderei alla giunta Schifani è mettere a posto il dissesto idrogeologico»Il leader di Azione, che in queste settimane si è avvicinato di molto alle posizioni di Forza Italia, ad alzo zero contro la Giunta siciliana ... lasicilia.it

Quella relazione sul 2002 sui rischi a Niscemi, Bonelli e La Vardera contro MusumeciIl deputato verde invoca le dimissioni del ministro. E il capo di Controcorrente: L'ex presidente della Regione e poi la Giunta Schifani non hanno fatto nulla nonostante il Pai evidenziasse i ... tempostretto.it

