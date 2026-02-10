Dissesto da giunta Schifani 62 milioni per la prevenzione del rischio idrogeologico

La giunta Schifani mette a disposizione quasi 62 milioni di euro per la prevenzione del rischio idrogeologico in Sicilia. La somma servirà a finanziare diversi progetti di mitigazione, con l’obiettivo di ridurre i danni causati dal dissesto. Le risorse arriveranno presto e saranno distribuite in vari comuni dell’isola.

Risorse per quasi 62 milioni di euro per i progetti di mitigazione del rischio idrogeologico in Sicilia. Arrivano grazie alle risorse derivanti da economie riprogrammabili del Psc (Piano di sviluppo e coesione). "Abbiamo recuperato risorse consistenti – ha detto il presidente della Regione.

La frana di Niscemi, che ha colpito il quartiere Sante Croci lo scorso 25 gennaio, continua a preoccupare.

È stato approvato un piano di investimento da 28 milioni di euro volto alla messa in sicurezza del fiume Picentino e delle zone limitrofe, con l’obiettivo di ridurre il rischio idrogeologico e proteggere le comunità e le infrastrutture presenti nell’area.

