Il mondo del lavoro sta diventando sempre più complicato, con un aumento delle situazioni di vessazioni e mobbing tra i dipendenti. Secondo un esperto del settore, la conflittualità tra colleghi e tra lavoratori e aziende sta crescendo, rendendo più difficile gestire le relazioni sul posto di lavoro. Questi fenomeni stanno attirando l’attenzione delle autorità e delle parti coinvolte, che cercano di affrontare le problematiche legate alla tutela dei diritti dei lavoratori.

E’ un mondo del lavoro sempre più difficile e complesso quello con cui oggi ci troviamo a fare i conti. Un mondo in cui, spesso, si entra in attrito anche per le questioni più banali e dove, purtroppo, aumentano anche le situazioni di conflittualità e le cause. "Parliamo di casi di stress e mobbing sul luogo di lavoro legati sia alla relazione tra dipendente e datore di lavoro, sia alla relazione tra colleghi, quindi verticale e orizzontale", spiega Pietro Puliatti, esperto di diritto del lavoro. Ci può fare un esempio? "Succede che vi siano atteggiamenti assunti da colleghi o datori di lavoro, finalizzati a vessare il dipendente, svilendolo nella quotidianità, demansionandolo e, all’occasione, causando la compromissione della sua professionalità, fino a costringerlo a dimettersi".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Diritto del lavoro, l’esperto: "Vessazioni e mobbing, cresce la conflittualità"

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