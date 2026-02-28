Diretta gol Serie A LIVE | in campo Inter Genoa

Oggi si svolge la partita tra Inter e Genoa, valida per la 27esima giornata di Serie A. La cronaca, i risultati e le principali azioni vengono aggiornate in tempo reale, con sintesi e moviola disponibili per seguire l’andamento dell'incontro. La giornata di campionato si svolge con diverse sfide, tutte trasmesse in diretta e commentate minuto per minuto.

Milinkovic Savic, idea Tare: il Milan accende il sogno dell’ex Lazio. Scenario reale o semplice suggestione? Mercato Milan, spunta un retroscena a sorpresa! «Stanno facendo il massimo per convincerlo». I dettagli L’Ajax parla spagnolo: la strategia del club olandese sul mercato è ormai chiara! Che nomi sul taccuino del direttore Cruijff! Inter, Chivu a DAZN prima del Genoa: «Eliminazione? Il passato non lo possiamo cambiare, abbiamo voltato pagina già il giorno dopo. Pensiamo agli obiettivi rimasti» Napoli, Lukaku a DAZN commuove dopo il Verona: «Perdere mio padre è stato pesante. Prima di arrivare qui ero morto» Genoa, De Rossi a Sky prima... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: in campo Inter Genoa Diretta gol Serie A LIVE, Genoa Inter in campo: 0-2, si riparteDiretta gol Serie A LIVE: sintesi, cronaca e tabellino delle sfide della quindicesima giornata! Segui tutto su Calcionews24 Torna in campo la Serie A... Diretta gol Serie A LIVE, Genoa Inter in campo: 0-1, Bisseck sblocca il match!Diretta gol Serie A LIVE: sintesi, cronaca e tabellino delle sfide della quindicesima giornata! Segui tutto su Calcionews24 Torna in campo la Serie A... In Diretta : Genoa vs Inter | Serie A 2025/26 | Streaming completo della partita Altri aggiornamenti su Inter Genoa. Temi più discussi: Serie A, ventisettesima giornata: pronostici, migliori scommesse e quote; Milan - Parma (0-1) Serie A 2025; Segui Inter-Genoa: pronostici, migliori scommesse e quote; Il Sassuolo batte l'Hellas e si prende l'8° posto: veneti sempre ultimi. Verona-Napoli 1-2 diretta Serie A: Lukaku decisivo al 96'! Le reazioni LIVEGli azzurri di Conte, reduci dal ko contro l'Atalanta, vanno a caccia di riscatto e di punti per restare in zona Champions: tutti gli aggiornamenti sulla sfida in tempo reale ... corrieredellosport.it RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Vince il Napoli! Diretta gol live score 27^ giornata (oggi 28 febbraio 2026)Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score dei tre anticipi che si giocano oggi, sabato 28 febbraio 2026, nella 27^ giornata. ilsussidiario.net Inter-Genoa, le UFFICIALI - facebook.com facebook #Inter- #Genoa, le formazioni ufficiali x.com