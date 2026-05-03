Diretta gol Serie A LIVE | Bologna Cagliari 0-0

Nella 35esima giornata di Serie A, si sono disputate le partite con aggiornamenti in tempo reale, tra cui Bologna e Cagliari che si sono conclusi con un risultato di 0-0. La giornata ha visto anche altre sfide, con sintesi, tabellini e moviole disponibili in diretta. La cronaca delle partite e i risultati aggiornati sono stati trasmessi in tempo reale, offrendo un quadro completo degli incontri in corso durante questa fase del campionato.

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