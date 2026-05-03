Diretta gol Serie A LIVE | in campo Bologna Cagliari

Nella giornata 35 del campionato di Serie A, si sono disputate le partite tra Bologna e Cagliari. La cronaca in tempo reale ha seguito gli andamenti delle sfide, con aggiornamenti sui risultati, i momenti salienti e le decisioni prese dai video assistant referees. La diretta ha fornito una panoramica completa di tutte le azioni più importanti, includendo anche le sintesi e i tabellini delle partite in corso.

Mercato Milan, idea Igor Thiago per il reparto offensivo! Moretto chiarisce, costi troppo alti per una trattativa Asllani trascina il Besiktas e l’Inter gongola: riscatto dei turchi sempre più vicino? Gli aggiornamenti Calciomercato Roma, il futuro di Dybala tra volontà e strategia: la scelta è chiara. E Gasperini. Napoli, Conte commenta lo 0-0 contro il Como: «Buona prestazione, altrimenti non esci indenne da queste partite! Passo avanti per la Champions» Como, Fabregas dopo il pareggio con il Napoli: «Considerando dove eravamo un anno e mezzo fa sono orgoglioso, ma nella mia testa anche arrabbiato per non aver vinto!» Inter vince lo Scudetto se.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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CAGLIARI vs ROMA - Serie A - Giornata 14 - Reaction cronaca e campo 2d - DIRETTA LIVE

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