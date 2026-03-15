Diretta gol Serie A LIVE | in campo Sassuolo Bologna e Pisa Cagliari

Durante la 29ª giornata di Serie A, si sono disputate le partite tra Sassuolo e Bologna e tra Pisa e Cagliari. La cronaca delle due gare è stata trasmessa in diretta, con aggiornamenti sui risultati, le azioni più importanti e le decisioni arbitrali prese durante le partite. Tutti gli eventi sono stati seguiti in tempo reale, offrendo un quadro completo delle sfide in programma.

Mercato Torino, Simeone torna in patria? Un club lo ha messo in cima alla lista! Pagelle Verona Genoa: Vitinha entra e decide, Ostigard blinda il successo. Montipò ha colpe sui gol VOTI Moviola Verona Genoa: gli episodi dubbi del match diretto da Marchetti. Cosa è successo al Bentegodi Bayern Monaco con il quinto portiere contro l’Atalanta? Emergenza senza fine per i tedeschi, arrivano novità importanti dall’infermeria verso la Champions Arsenal, Dowman fa la storia! È il marcatore più giovane della storia della Premier League Mercato Torino, Simeone torna in patria? Un club lo ha messo in cima alla lista! L’Ajax parla spagnolo: la strategia... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: in campo Sassuolo Bologna e Pisa Cagliari Articoli correlati Diretta gol Serie A LIVE: in campo Pisa BolognaChelsea, clamorosa confessione di Boehly su Cucurella: è arrivato nei Blues grazie al…Manchester City! Retroscena sul suo acquisto Calciomercato... Diretta gol Serie A LIVE: in campo Como Bologna e Udinese PisaJuventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; McKennie, Miretti, Yildiz: David. Il giorno in cui a Del Piero sono bastati 40' per cambiare la partita Una raccolta di contenuti su Sassuolo Bologna Temi più discussi: Serie A: Sassuolo-Bologna in campo domenica alle 15 DIRETTA Probabili formazioni; Sassuolo-Bologna: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Sassuolo - Bologna in Diretta Streaming | DAZN IT. Sassuolo-Bologna: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeTempo di derby al Mapei Stadium. Gli uomini di Grosso ricevono i rossoblù di Italiano all'incontro valido per la 29ª giornata di Serie A. Le due formazioni si ritrovano dopo il pareggio del Dall'Ara, ... tuttosport.com Diretta Sassuolo Bologna | Streaming video tv: scontro diretto nel derby emiliano! (Serie A, 15 marzo 2026)Diretta Sassuolo Bologna, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Mapei Stadium per il ventinovesimo turno della Serie A, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net Sassuolo-Bologna, le formazioni ufficiali della partita di Serie A #SkySport #SkySerieA x.com Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Bologna La scelta su Orsolini e Odgaard facebook