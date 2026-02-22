Dimarco rigenerato e da guinness! È a -1 dal record di assist in campionato

Dimarco ha dato un assist decisivo durante la partita a Lecce, portando a cinque il numero consecutivo di incontri in cui ha fornito un passaggio decisivo. La sua abilità nel creare occasioni da rete lo ha reso uno dei giocatori più prolifici in questa stagione. Con questo contributo, si avvicina al record di assist in campionato, che solo alcuni campioni sono riusciti a raggiungere. La sua performance continua a sorprendere gli appassionati di calcio.

Alzi la mano chi si ricordava che Gianni Munari, ex centrocampista di Parma, Verona, Cagliari e Lecce tra le tante, in passato fosse salito sull'Olimpo degli assist-men regalando 5 passaggi vincenti in 5 partite consecutive. Giù il cappello per chi non ha avuto bisogno di rileggersi le statistiche, ma i numeri tornano attuali osservando il rendimento da sogno di. Dimarco. Perché anche l'esterno nerazzurro, grazie all'assist che ha portato al gol di Akanji con cui l'Inter ha messo in sicurezza la sfida di Lecce, ha raggiunto quota 5 partite consecutive con passaggio vincente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Dimarco in doppia cifra di assist: ma qual è il record in un singolo campionato di Serie A?Dimarco mette a segno altri tre assist contro il Sassuolo e sale a quota 10 in questa stagione.

Dimarco senza freni: tre assist al Sassuolo e un record che ora è davvero nel mirinoMarco Dimarco si conferma protagonista nel match tra Sassuolo e Inter.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Papere, emozioni, un rosso inventato e Zielinski al 90': l'Inter batte una bella Juve, è a +8 sul Milan; Inter-Juve da batticuore: derby d'Italia fondamentale per scudetto e Champions.

Perché il gol di Dimarco è stato annullato: moviola e verdetto del Var a Lecce-InterAl 52' di Lecce-Inter il Var richiama il direttore di gara e la rete di Dimarco viene annullata per un millimetrico fuorigioco di Thuram sul lancio di Bisseck ... notizie.it

La regola del fuorigioco va accettata o cambiata? Dimarco è il miglior terzino al mondo? Conte sta facendo un miracolo coi calciatori a disposizione? Il 3X3 di GOALTre domande a tre giornalisti di GOAL dopo la 24a giornata di Serie A: il tanto contestato fuorigioco, Dimarco e il suo magic moment, Conte e il miracolo in mezzo agli infortuni? msn.com

FERRARI, HAMILTON DÀ LA CARICA SUI SOCIAL: “MI SENTO RIGENERATO, AVANTI TUTTA SQUADRA!” “È stimolante guardare una squadra che rispetta tutte le tabelle di marcia per costruire un'auto. Per me è la parte più affascinante di questo lavoro. Tut - facebook.com facebook