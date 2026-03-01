Un difensore diventa protagonista grazie a un gol che lo porta al secondo posto in una classifica particolare. La partita di ieri ha visto un suo intervento decisivo, confermando una crescita significativa nelle statistiche individuali. La sua prestazione ha attirato l'attenzione degli addetti ai lavori, che hanno evidenziato il suo contributo alla squadra. Questa marcatura rappresenta un nuovo traguardo personale nel suo ruolo.

Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri: superata la concorrenza della Premier League per un giovane talento! Ecco di chi si tratta Mercato Inter, i nerazzurri mettono la freccia per Goretzka: la concorrenza con il Milan e l’ingaggio del centrocampista. I dettagli Mercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Di Marzio svela i piani di Marotta Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Inter U23 Alcione Milano, finisce in parità e senza reti il derby di Serie... 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dimarco da record: con il gol di ieri diventa il secondo miglior difensore in questa speciale classifica

Leggi anche: Bergomi: "Vi spiego come Dimarco è diventato uno dei migliori mancini al mondo"

L’Inter torna implacabile. Dimarco-Calha, Genoa ko. Chivu a +13 verso il derbyNel sabato sanremese, a cantare è l’Inter, contro la Genova (rossoblù) limitrofa alla città dei fiori.

Gol PAZZESCHI che non vedremo più

Contenuti utili per approfondire Dimarco da

Temi più discussi: Dimarco rigenerato e da guinness! È a -1 dal record di assist in campionato; Dimarco non si ferma più: decisivo anche in Inter-Genoa con un eurogoal, per lui è record di marcature in Serie A; L'Inter con Dimarco e un rigore di Calhanoglu batte 2-0 il Genoa: 8ª vittoria consecutiva e +13 sul Milan; Serie A, i calciatori con più assist in una singola stagione.

Dimarco numeri da Mvp e record sbriciolati: Ma senza titoli conta poco...Cadere per rialzarsi ancora più forti. Federico Dimarco nella finale di Monaco di Baviera ha toccato, probabilmente, uno dei punti più bassi della sua carriera. Una prestazione non all'altezza, non è ... msn.com

Pagelle GdS - Dimarco splende ancora, Thuram non c'è più. Chivu insiste con il passo da recordPoche energie che bastano all'Inter per conquistare l'ottava vittoria di fila in Serie A, il provvisorio +13 sul Milan e un 6,5 in pagella sulla Gazzetta dello Sport che non ha dubbi nel decretare il ... msn.com

Dimarco ha fatto un gol clamoroso. E non è la prima volta che assistiamo a prodezze di questo tipo dell'esterno dell'Inter. Ma l'assist di questo signore è pura fantasia, tecnica di passaggio strepitosa. Dal nulla ha tirato fuori dal cilindro un tocco per scavalcare t - facebook.com facebook

Un'altra partita e vittoria da grande squadra. Dimarco un fenomeno. Avanti cosí #InterGenoa x.com