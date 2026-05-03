Diletta Leotta ha condiviso un messaggio dedicato a Loris Karius, esprimendo il suo affetto e la sua felicità. La showgirl sembra attraversare un momento di grande serenità, mentre il portiere continua la sua carriera calcistica. La loro relazione è stata al centro di attenzione, e questa comunicazione sembra sottolineare un legame forte e stabile. La notizia arriva in un momento in cui entrambi sono sotto i riflettori.

Non tutte le vittorie si misurano con una coppa. Alcune raccontano soprattutto un percorso, fatto di difficoltà e ritorni, cadute e vittorie. È quello che sta vivendo Loris Karius, protagonista della promozione dello Schalke 04 in Bundesliga e sostenuto, anche a distanza, dalla moglie Diletta Leotta. La conduttrice di Dazn, in attesa del loro secondo figlio, ha infatti scelto i social per dedicargli parole semplici ma molto sentite, subito diventate virali, che hanno commosso un po’ tutti. Compreso Andrea Iannone. Il messaggio di Diletta Leotta per Loris Karius. Non era sugli spalti, ma il suo cuore era lì. La cronista sportiva Diletta Leotta ha seguito da lontano il momento più importante della stagione del marito Loris Karius, scegliendo Instagram per dirgli tutto quello che forse a voce sarebbe stato difficile condensare.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Diletta Leotta più innamorata che mai, il messaggio per Loris Karius

Diletta Leotta e Loris Karius aspettano il secondo bebè

Notizie correlate

Diletta Leotta e Loris Karius: è scontro per il nome del secondo figlio"È ancora un testa a testa tra me e Loris, io non mollo i miei preferiti e lui i suoi" ha detto Diletta Leotta riguardo la scelta del nome del...

Leggi anche: Diletta Leotta: “Viviamo in case diverse”. Il segreto del matrimonio con Loris Karius

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Elodie e Franceska, nozze in arrivo? L’anello, Marracash testimone e gli indizi che fanno impazzire il gossip; Diletta Leotta innamorata: il marito che pochi conoscevano; Giulia De Lellis in lacrime | Chiusa in bagno per colpa di Tony Effe Ecco cosa è successo; Giulia De Lellis senza freni rivela di aver tradito due volte | ecco cosa è successo e perché Tony Effe non vuole sposarla.

Diletta Leotta innamorata: il marito che pochi conoscevanoDiletta Leotta è una delle conduttrici ormai più note del panorama italiano. Scopriamo, però, ... msn.com

Diletta Leotta: Aspetto un bimbo. Non potevo desiderare un regalo più bello per NataleMilano, 10 dicembre 2025 – Diletta Leotta è incinta del secondo figlio. Con un post su Instagram, la conduttrice televisiva ha annunciato di essere incinta. Non potevamo desiderare regalo più bello ... ilgiorno.it

Diletta Leotta, Loris Karius e la piccola Aria: presto in quattro Il dolcissimo video d’amore condiviso dalla coppia, in attesa di accogliere nella loro vita il loro secondo bambino… che li renderà genitori bis #Verissimo - facebook.com facebook

#DilettaLeotta e la lettera per #Karius, il commento di #Iannone e l'annuncio di #Dzeko: i retroscena della folle notte dello #Schalke04 x.com