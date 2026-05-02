Durante la conferenza stampa, l’allenatore ha dichiarato che trovare un giocatore con le caratteristiche di Pulisic risulta complesso. Ha sottolineato l’importanza di mantenere il calciatore in rosa, senza fornire dettagli specifici sul suo ruolo futuro. Per quanto riguarda Rafael Leão, la risposta è stata più generica, senza indicazioni chiare sulla sua permanenza o eventuali trasferimenti. La comunicazione si è concentrata più sull’attuale contributo dei giocatori che su piani a lungo termine.

Poco campo e poca tattica nella conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Sassuolo-Milan. Tanto, tantissimo spazio al mercato: era chiaro, visto il summit tra la dirigenza rossonera e l'allenatore durato 3 ore e andato in scena pochi giorni fa a 'Casa Milan'. Allegri si è lasciato andare più del solito, dando spunti molto interessante (qui la frase sui 100 milioni). Spazio ovviamente anche al possibile futuro di Rafael Leão. Anche oggi si è parlato di una possibile cessione del portoghese, con un possibile interesse per Nusa (qui tutti i dettagli). Può esistere un Milan senza il suo numero 10? Allegri risponde senza andare nei dettagli: "Parlare di mercato ora non ha senso.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri blinda Pulisic: “Difficile trovarne come lui”. La risposta su Leão fa riflettere

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