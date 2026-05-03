Una recente analisi evidenzia come l'assenza degli Stati Uniti possa creare un vuoto operativo nelle strategie difensive europee. Si analizzano gli assetti strategici necessari per contrastare un'offensiva russa senza il supporto americano e si valuta come le forze europee possano coordinarsi efficacemente in assenza di comandi integrati provenienti dagli Stati Uniti. La discussione si focalizza sulle capacità e le sfide di una risposta autonoma dell'Europa.

? Cosa scoprirai Quali assetti strategici mancano per fermare un'offensiva russa senza gli USA?. Come possono le forze europee coordinarsi senza comandi integrati americani?. Quanto tempo serve realmente per rendere l'Europa militarmente indipendente?. Perché la struttura decisionale europea non reggerebbe un conflitto su larga scala?.? In Breve Gianluca Di Feo evidenzia la mancanza di comandi integrati per la difesa europea.. Recupero capacità operativa autonoma richiede almeno cinque anni di investimenti massicci.. L'assenza di assetti strategici impedisce la gestione di conflitti su larga scala.. La trasformazione militare richiede tempi lunghi per contrastare una possibile offensiva russa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Difesa Europa: senza gli USA il rischio di un vuoto operativo

NASA's Artemis 2 The Hidden Risk No One is Talking About

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