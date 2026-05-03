Il primo maggio nel centro storico ha visto la sfilata di oltre cinquanta trattori d’epoca, che hanno attraversato le vie della città. Al termine della parata si è svolta una cerimonia di benedizione dei mezzi, in preparazione alla prossima stagione agricola. La manifestazione ha coinvolto agricoltori e appassionati, che hanno partecipato con entusiasmo all’evento.

Oltre cinquanta trattori d’epoca hanno sfilato il primo maggio in centro storico dove si è poi svolta anche la benedizione dei mezzi in vista della nuova stagione agricola. Città di Castello ha celebrato così il lavoro, la storia e la tradizione in una piazza Garibaldi invasa da trattori d’epoca, tra i quali alcuni esemplari unici come un Landini del 1934. L’evento ha visto i giganti d’acciaio muoversi dal parcheggio della scuola di Riosecco fino al cuore della città. La sfilata è stata organizzata per celebrare i 35 anni del Cleat, il Club Landini Epoca Alto Tevere che si occupa di promuovere iniziative legate alla memoria storica e alla tradizione locale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Difendere l’agricoltura". Oltre 50 trattori d’epoca sfilano nel centro storico

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