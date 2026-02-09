Oltre mille i crimini di strada Il 50% nel centro storico

Oltre mille crimini di strada sono stati registrati a Firenze nel 2025. La maggior parte si concentra nel centro storico, dove si sono verificati il 50% degli episodi. Il report della Fondazione Caponnetto rivela che in un anno sono stati 1.065 i reati di questo tipo, un numero che preoccupa le autorità e i cittadini. La situazione mette in evidenza come la criminalità urbana continui a essere un problema reale in città.

Sono 1.065 i crimini di strada avvenuti a Firenze nel 2025. È quanto emerge dal report redatto dalla Fondazione Caponnetto sulla criminalità urbana nel capoluogo toscano, presentato nel corso della mattinata di oggi, lunedì 9 febbraio, e basato sui dati raccolti in un anno.

