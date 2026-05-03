Dietro sanzioni e lockdown la stessa logica | scelte politiche con costi umani

Negli ultimi anni, l’Unione Europea ha adottato numerose sanzioni contro la Federazione Russa, con il ventesimo pacchetto approvato pochi giorni fa. Queste misure sono state accompagnate da lockdown e restrizioni, tutte decisioni che hanno comportato conseguenze sul piano umano. Le scelte politiche di questo tipo sono state adottate per vari motivi, coinvolgendo diverse aree di intervento, senza coinvolgere direttamente le motivazioni alla base di ogni singola decisione.

di Sara Gandini e Sergio Porta Solo pochi giorni fa l’Unione Europea ha varato il ventesimo, dicasi ventesimo, “pacchetto” di sanzioni contro la Federazione Russa dal febbraio 2022, inizio del conflitto in Ucraina. C’è anche la guerra in Iran, e ogni tanto ci viene detto che l’Iran è da tempo sotto rigide sanzioni economiche da parte degli Usa. Da oltre 45 anni, infatti. Appena qualche mese fa era il turno del Venezuela, il quale pure era, e rimane, sotto sanzioni Usa, anche se in forma attenuata dopo il rapimento democratico e umanitario del suo presidente eletto. E se guardiamo avanti, vediamo che Cuba a quanto pare sarà il prossimo obiettivo militare degli Usa e.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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