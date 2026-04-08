Negli anni ’60, uno psicologo condusse esperimenti, tra cui quello della “bambola Bobo”, dimostrando che i bambini imparano comportamenti violenti osservando adulti o media. Oggi, questa teoria si applica anche ai contesti scolastici, dove si nota una ripetizione di pratiche o atteggiamenti che sembrano ripercorrere le logiche di una guerra già normalizzata. La questione riguarda il modo in cui si trasmettono modelli di comportamento tra le nuove generazioni.

Già negli anni ‘60 Albert Bandura dimostrò, attraverso una serie di esperimenti sociali (noto quello della “bambola Bobo”), che l’apprendimento della violenza di bambini e adolescenti avviene anche attraverso l’osservazione di comportamenti violenti di adulti significativi, per esempio sui media. Quando nelle narrazioni mediatiche dei conflitti umani, reali o fittizi che siano (a volte mescolati come nei video sui canali social della Casa Bianca), il “bene” può trionfare sul “male” solo con mezzi violenti, come la guerra, gli spettatori – o almeno i più fragili e suggestionabili – possono essere indotti a maggiore disponibilità nell’uso personale della violenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Se la guerra è normalizzata, perché stupirsi se la stessa logica viene riprodotta nei corridoi scolastici?

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