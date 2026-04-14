La logica del branco dietro l'omicidio di Giacomo Bongiorni | gli aggressori si deresponsabilizzano fra loro
Si indaga sulle responsabilità di un episodio violento che ha portato alla morte di un uomo. Le accuse puntano a un gruppo di aggressori che, durante l’atto, si sono deresponsabilizzati tra loro. La vittima, un adulto, aveva cercato di stabilire regole e riferimenti comportamentali, ma è stato comunque colpito in modo fatale. La dinamica dell’aggressione è al centro delle verifiche delle forze dell’ordine.
Giacomo Bongiorni, aggredito a morte per un rimprovero, ha fatto ciò che un adulto dovrebbe fare: definire regole, dare riferimenti comportamentali. Ma i nostri ragazzi, anche quelli più giovani, stanno facendo propria una narrazione della violenza che proprio noi adulti abbiamo strutturato e che continuiamo a veicolare anche inconsapevolmente.🔗 Leggi su Fanpage.it
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