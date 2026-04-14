La logica del branco dietro l'omicidio di Giacomo Bongiorni | gli aggressori si deresponsabilizzano fra loro

Si indaga sulle responsabilità di un episodio violento che ha portato alla morte di un uomo. Le accuse puntano a un gruppo di aggressori che, durante l’atto, si sono deresponsabilizzati tra loro. La vittima, un adulto, aveva cercato di stabilire regole e riferimenti comportamentali, ma è stato comunque colpito in modo fatale. La dinamica dell’aggressione è al centro delle verifiche delle forze dell’ordine.