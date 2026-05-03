Diecimila magliette colorate alla Spring run | dall' estero i più presenti sono gli austriaci

Oggi, 3 maggio, migliaia di partecipanti hanno preso parte alla Trieste Spring Run. Durante l'evento, sono state indossate oltre diecimila magliette dai partecipanti, che rappresentano circa il 70% delle presenze complessive. Tra i partecipanti, provenienti dall’estero, sono stati segnalati in prevalenza gli austriaci, mentre le magliette colorate si sono diffuse lungo le vie della città. In totale, alla manifestazione hanno partecipato circa 15.000 persone.

Oltre diecimila (delle 15mila che prendono parte a tutti gli eventi) le magliette dei colori della Trieste spring run che si dipanano per le strade della città oggi, 3 maggio. Dopo solo un'ora e sei minuti ci sono già i vincitori della 21 chilometri, mentre ci sono volute due ore e 32 per il.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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