Din Don Down – Alla ricerca di Dio all’Este Music Festival lo spettacolo con Paolo Ruffini

Paolo Ruffini ha portato in scena lo spettacolo “Din Don Down – Alla ricerca di (D)io” all’Este Music Festival, attirando un pubblico numeroso e appassionato. Lo spettacolo, che affronta temi sociali con humor e sincerità, ha già riscosso grande successo in tutto il paese, con più di 200 repliche e oltre 120mila biglietti venduti. L’evento ha coinvolto spettatori di tutte le età e ha suscitato numerose discussioni sui diritti e l’inclusione.

Un vero e proprio fenomeno culturale che ha conquistato anno dopo anno un suo spazio nell’immaginario collettivo e nel patrimonio artistico italiano, con oltre 200 repliche in tutta Italia e più di 120mila biglietti venduti. Lo spettacolo Din Don Down, con Paolo Ruffini e gli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius, approda il 24 luglio (ore 21.30) all’Este Music Festival. Il nuovo show, “DIN DON DOWN – Alla ricerca di (D)io”, è un inedito happening comico, senza regole, che sovverte il senso più profondo di ciò che ci ostiniamo a definire “normale”, con l’obiettivo di sorprendere e incantare attraverso il giusto mix tra comicità, disobbedienza e tenerezza che già aveva segnato il successo di “Up&Down”.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Paolo Ruffini porta in Arena lo spettacolo “Din Don Down - Alla ricerca di (D)io” Leggi anche: "Din Don Down - Alla ricerca di (D)io": passa da Bologna lo spettacolo di Paolo Ruffini Commenti dopo lo spettacolo! Din Don Down. Alla ricerca di (D)Io! Vi aspettiamo a teatro! Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Din Don Down – Alla ricerca di (D)Io: Paolo Ruffini in scena alle Muse; Marche Teatro, Ancona. Din Don Down è sold out, Metadietro il nuovo spettacolo di Antonio Rezza e i prossimi appuntamenti di Alfabeto della Memoria e Teatro Ragazzi; Ancona, sold out alle Muse per Din Don Down con Paolo Ruffini e la Compagnia Mayor Von Frinzius; Paolo Ruffini: a gennaio il comico livornese al Dis_Play. Paolo Ruffini porta in Arena lo spettacolo Din Don Down - Alla ricerca di (D)ioDopo oltre 50 date sold out e 100.000 biglietti venduti solo in questa stagione 2025/2026 e ben 70 repliche in tutta Italia in un solo anno, Din Don Down – Alla ricerca di (D)io, lo spettacolo dei r ... veronasera.it Al Lucca Summer 'Din Don Down', show con Ruffini e Compagnia Mayor von FrinziusAl Lucca Summer Festival anche lo spettacolo 'Din Don Down - Alla ricerca di (D)io', con Paolo Ruffini e la Compagnia Mayor von Frinzius, che porta in scena attori con disabilità, in programma il 25 l ... ansa.it Il 24 luglio al Castello Carrarese arriva DIN DON DOWN – Alla ricerca di (D)io con Paolo Ruffini e la Compagnia Mayor Von Frinzius. Uno spettacolo irriverente, poetico, spiazzante. Si ride. Ci si commuove. Ci si mette in discussione. I biglietti saranno dispo - facebook.com facebook