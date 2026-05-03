Didattica La tournée in Francia di MusicArte

MusicArte, associazione di giovani musicisti di Montignoso, sta organizzando la sua quinta tournée in Francia. L'iniziativa coinvolge diversi artisti che si preparano a esibirsi in varie località del paese europeo. La tournée è stata annunciata attraverso comunicati ufficiali e si svolgerà nel corso delle prossime settimane. I dettagli sugli eventi e le date precise sono stati condivisi attraverso i canali ufficiali dell'associazione.

Per la quinta volta MusicArte, l’associazione montignosina che riunisce giovani musicisti della scuola Giorgini di Montignoso, Pea-Martiri di Sant’Anna di Seravezza, della filarmonica Santa Cecilia di Levigliani e alcuni studenti del Liceo musicale Palma e altri istituti superiori massesi, ha brillantemente concluso la tournée nella regione dell’ Alvernia in Francia. La prima giornata a Lyon con la visita al quartiere de la Fourvière. "Con gli allievi della scuola media Emile Guillaumin di Moulins – ha detto il portavoce – abbiamo condiviso momenti di svago e, dopo essere stati ospiti della loro mensa, abbiamo tenuto il nostro concerto davanti a oltre cento studenti e interagito in maniera divertente con il loro coro scolastico".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Didattica La tournée in Francia di MusicArte Notizie correlate Al Teatro Pergolesi di Jesi la tournèe marchigiana per "Lisistrata" con Lella CostaLella Costa veste i panni di Lisistrata, diretta da Serena Sinigaglia, e arriva sui palcoscenici marchigiani il 14 aprile al Teatro Pergolesi di Jesi... Milan, si ritorna in estremo oriente per la tournée estivaLa stagione 25/26 non è ancora terminata, ma il Milan inizia già a programmare la prossima, fissando le date per due amichevoli extralusso del...