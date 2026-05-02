Milan si ritorna in estremo oriente per la tournée estiva

Da milanzone.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il club milanese ha annunciato due partite amichevoli nel precampionato della prossima stagione. Il 5 agosto si sfiderà in un derby contro l’Inter a Perth, mentre il 8 agosto affronterà il Chelsea a Giacarta. Questi incontri si inseriscono nel calendario estivo e si svolgeranno in località asiatiche, segnando un ritorno in Oriente per il team. La stagione 202526 non è ancora conclusa, ma le preparazioni per il futuro sono già in corso.

La stagione 2526 non è ancora terminata, ma il Milan inizia già a programmare la prossima, fissando le date per due amichevoli extralusso del precampionato: il 5 Agosto a Perth è in programma il derby contro l’ Inter, mentre 3 giorni dopo, a Giacarta, ci sarà la sfida al Chelsea. Il ritorno in Asia e in Oceania. Come la scorsa estate, il Milan ritornerà in Oriente anche nel 2026 per disputare le prime due amichevoli confermate del suo precampionato. Ad Agosto infatti, i rossoneri voleranno in Australia, dove il 5 affronteranno l’Inter a Perth. Lì il Milan ha già giocato lo scorso anno superando 9 a 0 il Perth Glory, e sempre lì si sarebbe dovuta disputare anche la famosa sfida di campionato contro il Como, prima che venisse fatto dietrofront tra le mille polemiche.🔗 Leggi su Milanzone.it

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