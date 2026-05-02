Milan si ritorna in estremo oriente per la tournée estiva

Il club milanese ha annunciato due partite amichevoli nel precampionato della prossima stagione. Il 5 agosto si sfiderà in un derby contro l’Inter a Perth, mentre il 8 agosto affronterà il Chelsea a Giacarta. Questi incontri si inseriscono nel calendario estivo e si svolgeranno in località asiatiche, segnando un ritorno in Oriente per il team. La stagione 202526 non è ancora conclusa, ma le preparazioni per il futuro sono già in corso.

La stagione 2526 non è ancora terminata, ma il Milan inizia già a programmare la prossima, fissando le date per due amichevoli extralusso del precampionato: il 5 Agosto a Perth è in programma il derby contro l’ Inter, mentre 3 giorni dopo, a Giacarta, ci sarà la sfida al Chelsea. Il ritorno in Asia e in Oceania. Come la scorsa estate, il Milan ritornerà in Oriente anche nel 2026 per disputare le prime due amichevoli confermate del suo precampionato. Ad Agosto infatti, i rossoneri voleranno in Australia, dove il 5 affronteranno l’Inter a Perth. Lì il Milan ha già giocato lo scorso anno superando 9 a 0 il Perth Glory, e sempre lì si sarebbe dovuta disputare anche la famosa sfida di campionato contro il Como, prima che venisse fatto dietrofront tra le mille polemiche.🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan, si ritorna in estremo oriente per la tournée estiva I dolori del giovane Werther di Johann Wolfgang Goethe | Audiolibro Completo in italiano Notizie correlate Milan, confermata la tournée estiva in Australia: Perth candidata al bisIl Milan guarda già alla prossima estate e prepara una nuova tournée internazionale. Leggi anche: Il Milan ha deciso, la tournée estiva sarà in Australia. Presenti anche Juve e Inter, ma... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: AC Milan-Juventus, Serie A Enilive 2025/2026: statistiche, classifica, arbitro e squalificati; Coppa Italia: la finale il 13 maggio, tutto il tabellone; Ritorna al Milan dopo un anno, tifosi sorpresi: cambia tutto all’improvviso; UFFICIALE - La pre-season 2026 del Milan farà tappa a Giacarta: in programma un'amichevole di lusso. Riecco Mimmo Berardi: il Milan e Allegri ritrovano l’uomo tabù nel match col SassuoloDomenica al Mapei si gioca la sfida fra i neroverdi e il Diavolo, che fronteggerà uno dei giocatori che, storicamente, si esalta in questo confronto. Grosso si sfrega le mani, Max studia le contromoss ... msn.com Milan, in attacco sarà rivoluzione: almeno tre calciatori saluteranno in estateIl Milan si prepara a rivoluzionare l'attacco nel corso del mercato estivo: tre calciatori pronti a salutare nei prossimi mesi. spaziomilan.it La stima di Allegri, il nuovo agente, l'idolo Modric: il Milan punta Fagioli. E tornano alla mente le parole di Max nel 2018... x.com Batti un colpo se anche tu per la prossima stagione desideri vedere un Milan competitivo - facebook.com facebook