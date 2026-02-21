Incendio al Sannazaro in campo i sei teatri nazionali | È una rete solidale

Un incendio ha devastato il teatro Sannazaro martedì scorso, causando danni ingenti alla struttura. In risposta, sei teatri nazionali hanno unito le forze per aiutare a ricostruire il teatro colpito. Hanno avviato campagne di raccolta fondi e petizioni per sensibilizzare l’opinione pubblica e sollecitare interventi concreti. La solidarietà tra le compagnie teatrali si manifesta attraverso azioni pratiche, con l’obiettivo di ripristinare il teatro nel più breve tempo possibile.

Una rete di teatri in sostegno del Sannazaro, distrutto nell'incendio di martedì scorso, per contribuire concretamente alla sua ricostruzione con raccolte fondi e petizioni tra i rispettivi pubblici. È la decisione dei presidenti dei sei enti teatrali nazionali - Teatro di Napoli, Teatro di Roma, Teatro di Torino, Teatro di Genova, Teatro del Veneto, Emilia Romagna Teatro Ert - all'indomani del tragico rogo. «Far rinascere un simbolo della cultura teatrale italiana» la parola d'ordine circolata nella chat di gruppo dei presidenti, seguita da un comunicato: «Intendiamo inviare un abbraccio solidale alla proprietà, ai gestori, agli artisti e a tutta la comunità napoletana, attivando una rete di sostegno per il ritorno alla luce di questo palcoscenico straordinario».