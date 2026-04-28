Ogni mattina, la maggior parte degli adolescenti italiani si sveglia con il proprio smartphone alla mano, cercando subito notifiche e aggiornamenti. Il primo gesto dopo il risveglio è prendere il telefono, con la luce del display che illumina il volto ancora assonnato. Questa routine coinvolge circa il 90% dei giovani, che iniziano la giornata collegati a social network e applicazioni di messaggistica senza aspettare di alzarsi dal letto.

La sveglia suona, ma non è il segnale per scendere dal letto. Per il 90% degli adolescenti italiani, quel trillo è l’inizio di un rito muto: la mano cerca lo smartphone, la luce del display illumina il viso ancora assonnato e il pollice inizia a scorrere. Prima ancora di un caffè o di un ‘buongiorno’ in famiglia, ci sono le notifiche. Ma dietro questo gesto apparentemente innocuo si nasconde una soglia invisibile che, una volta superata, trasforma lo strumento in una prigione: benvenuti nell’era della bulimia digitale. Questo non è un problema legato al cibo, ma una vera e propria dipendenza dal web. Chi ne soffre prova un bisogno assillante di stare online, perdendo interesse per tutto il resto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Generazione sempre connessa tra like e IA

Xennial 1976 1985 la generazione dimenticata tra Gen X e Millennials

Notizie correlate

IA, droni e laser: ecco perché l’India vuole entrare nei caccia europei di sesta generazioneL’India valuta formalmente la possibilità di aderire a uno dei grandi programmi europei per la costruzione di aerei da combattimento di sesta...

Cuspide tra la Generazione Zeta e la Generazione Millennial (e perciò battezzati Zennial), chi orbita intorno ai trent'anni ha la determinazione di voler costruire un futuro che rispetti la sua visione e i suoi sogniCuspide tra la Generazione Zeta e la Generazione Millennial (e perciò battezzati Zennial), chi orbita intorno ai trent’anni ha la determinazione di...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Generazione sempre connessa tra like e IA; SOCIETÀ, adolescenti. Una generazione connessa e iperfragile di fronte alla sfida del dialogo; I giovani hanno capito i social meglio degli adulti; Dagli USA alle aule italiane: gli annuari scolastici diventano un fenomeno generazionale.

Adolescenti, generazione connessa e iperfragile: la sfida del dialogo. Come la psicoanalisi legge il rapporto tra giovani e tecnologia.La psicoanalisi contemporanea legge questo fenomeno non come una dipendenza da ‘sostanze’, ma come una sfida identitaria. lagone.it

Generazione sandwich, stretta tra figli adolescenti e genitori anzianiL’indice di vecchiaia nel Bresciano vola a quota 184, mentre il tasso di occupazione femminile resta al palo. La dott.ssa Ugazio parla del fenomeno che porta a burnout ... giornaledibrescia.it

È stata l'ultima della cosiddetta generazione delle veline in politica. Nicole Minetti, laurea in Igiene dentale e fisico da modella, è diventata famosa per l'elezione a consigliera regionale della Lombardia, nel 2010 a soli 25 anni. A indicare l'allora showgirl nel lis - facebook.com facebook

Nella tradizione marocchina, la cura del corpo è un rituale di benessere, un gesto ancestrale intriso di energia femminile e tramandato di generazione in generazione. Tra il souk nella Medina e i rituali di uno degli hotel più belli al mondo, ecco ingredienti e m x.com