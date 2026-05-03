Di persona è un altro Germano Lanzoni in scena per la Fabio Sassi

Martedì 12 maggio, l’auditorium di Casatenovo ospiterà lo spettacolo “Di persona è un altro”, scritto e interpretato da Germano Lanzoni. Con lui sul palco ci saranno Gianluca Beltrame e Orazio Attanasio, che accompagneranno la performance con la chitarra e la voce. L’evento prevede una rappresentazione teatrale incentrata su temi legati all’identità e alla percezione personale.

Martedì 12 maggio l’auditorium di Casatenovo ospiterà “Di persona è un altro”, spettacolo scritto e interpretato da Germano Lanzoni insieme a Gianluca Beltrame e Orazio Attanasio, che lo accompagnano dal vivo con chitarra e voce. Prodotto teatrale della durata di 100 minuti, “Di persona è un.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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