Si indaga anche sull’errore di persona per l’omicidio del 20enne Fabio Ascione a Napoli

Da ilfattoquotidiano.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autorità stanno approfondendo un caso di omicidio avvenuto a Napoli, dove un giovane di 20 anni è stato ucciso in un agguato. Le indagini si concentrano anche sulla possibilità di un errore di persona, poiché si sospetta che la vittima possa essere stata scambiata con un’altra. La scena del crimine e le testimonianze sono al centro delle verifiche in corso, volte a chiarire i dettagli dell’accaduto.

Un agguato in piena regola, ma con un bersaglio che potrebbe non essere stato quello destinato a essere colpito. È su questa ipotesi che si stanno concentrando le indagini dei carabinieri e della procura sull’omicidio di Fabio Ascione, il 20enne ucciso all’alba di martedì a Napoli, nel quartiere di Ponticelli. Il giovane era al bar dopo aver lavorato nella notte in una sala bingo. La vittima è stata raggiunta da un colpo di pistola al petto mentre era insieme a un gruppo di amici. Secondo una prima ricostruzione, una vettura scura – e non uno scooter come riferito in un primo momento – si sarebbe avvicinata al locale: dall’interno qualcuno avrebbe esploso più colpi, per poi dileguarsi rapidamente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Fabio Ascione ucciso a 20 anni a Napoli con colpo al petto, non si esclude lo scambio di personaSulla morte di Fabio Ascione, ucciso a 20 anni da un proiettile esploso a Ponticelli, gli investigatori non escludono alcuna pista.

Napoli, agguato all'alba, a Ponticelli sicari freddano 20enne incensurato Fabio Ascione all'esterno del bar LivelyNapoli, agguato all'alba, a Ponticelli sicari freddano 20enne incensurato Fabio Ascione.

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