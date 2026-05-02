Spoleto detenuto lancia un monitor | ferito un ispettore della polizia

Un detenuto nel carcere di Spoleto ha lanciato un monitor, ferendo un ispettore di polizia presente nella struttura. L'incidente si è verificato durante un controllo all’interno della sezione detentiva, provocando lievi ferite all’operatore. La notizia ha suscitato preoccupazioni sulla sicurezza all’interno dell’istituto penitenziario, che negli ultimi mesi è stato al centro di episodi di tensione e violenza.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un detenuto a colpire l'ispettore con un monitor?. Perché il carcere di Spoleto è diventato un punto di raccolta pericoloso?. Chi deve rispondere della carenza del 21 per cento del personale?. Quali misure prenderà il Dap per fermare i trasferimenti rischiosi?.? In Breve L'ispettore ferito al volto il 29 aprile necessiterà di sette giorni di guarigione.. Daniele Rosati segnala carenza del 21 per cento del personale necessario a Spoleto.. Il Sinappe chiede al Dap l'assegnazione immediata di 31 nuove unità operative.. Il carcere di Spoleto soffre sovraffollamento di detenuti di media sicurezza oltre i limiti.. Un detenuto pugliese ha colpito un ispettore della polizia penitenziaria lanciando un monitor al volto il 29 aprile presso la casa di reclusione di Spoleto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spoleto, detenuto lancia un monitor: ferito un ispettore della polizia Notizie correlate Ancora un'aggressione in carcere: ispettore ferito con una lametta da un detenutoNuovo episodio di violenza in carcere di Pisa, a soli pochi giorni di distanza dall'ultima denuncia pubblica. Scena di coraggio a Poggioreale: ispettore rischia aggressione, detenuto intervieneUn’aggressione sfiorata, un intervento inatteso e una contusione alla spalla: è quanto accaduto nella mattinata del 20 febbraio nel reparto Roma... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Spoleto Norcia in MTB lancia la nuova sfida cicloturistica; Festa della Liberazione, Spoleto cambia la viabilità. Detenuto lancia un monitor contro ispettore e lo ferisce al voltoDetenuto lancia un monitor contro un ispettore della polizia penitenziaria, lo ferisce al volto e poi gli salta addosso. Questa la ricostruzione dell’ennesimo episodio critico all’interno del carcere ... umbria24.it