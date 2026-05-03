Durante la Design Week è stato presentato il gin J-Rose, un prodotto che unisce elementi di architettura e desiderio. L'evento ha mostrato come l'architettura possa influenzare le scelte di consumo quotidiano e come le strategie di marketing moderne impieghino le neuroscienze per stimolare nuovi desideri. La presentazione ha incluso approfondimenti su queste tematiche, evidenziando il legame tra design, neuroscienze e comportamento dei consumatori.

? Cosa scoprirai Come può l'architettura influenzare le nostre scelte di consumo quotidiano?. Perché il marketing moderno utilizza le neuroscienze per creare nuovi desideri?. Chi ha firmato le etichette della nuova bottiglia J-Rose Valentina?. Come si unisce l'estetica del fumetto alla distillazione del gin?.? In Breve Mario Michel di BSO Group ha moderato il talk Designing Desire a Milano.. L'archivio Crepax custodisce oltre 5.000 tavole dedicate al mondo del fumetto.. Le etichette della bottiglia Valentina sono firmate dall'artista Milo Manara.. I barman di Casa El Carnicero hanno creato il cocktail signature Valentina.. In Viale Bianca Maria, presso l’ex sede dell’ambasciata che oggi ospita Casa El Carnicero, Andrea Langhi e Antonio Crepax hanno presentato il gin J-Rose in edizione Valentina durante il talk Designing Desire.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Design Week: nasce il gin J-Rose tra architettura e desiderio

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