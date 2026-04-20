Milano Design Week la magia di Winx Club conquista IsolaSET | nasce Home Fairy Home tra design e pop culture

Durante la Milano Design Week è stata inaugurata nello spazio IsolaSET la mostra intitolata “Home Fairy Home”, che presenta una reinterpretazione del design legata alla cultura pop. La mostra si ispira all’immaginario di Winx Club, un popolare franchise, e propone installazioni e oggetti che uniscono elementi di stile contemporaneo e riferimenti alla serie animata. L’evento ha attirato l’attenzione di visitatori interessati a esperienze tra arte, design e cultura pop.

Alla Milano Design Week si accende la fantasia con “ Home Fairy Home ”, la mostra inaugurata nello spazio IsolaSET che reinterpreta il mondo della casa in chiave pop e contemporanea, ispirandosi all’immaginario iconico di Winx Club. L’esposizione, aperta al pubblico fino all’8 maggio, è un progetto di Rainbow realizzato in collaborazione con Regione Lombardia, il Politecnico di Milano – Scuola del Design e Poliarte di Ancona. Un’iniziativa che unisce creatività, formazione e cultura pop, trasformando la casa in un universo narrativo fatto di oggetti, colori ed emozioni. L’inaugurazione ufficiale si è tenuta giovedì 16 aprile con la partecipazione di istituzioni, curatori e protagonisti del progetto.🔗 Leggi su Funweek.it Notizie correlate Nasce “Home Fairy Home”, progetto ideato da Rainbow che reinterpreta l’universo domestico in chiave popMILANO – Il design incontra la magia delle fate più amate al mondo per ridefinire il modo di vivere la casa. Milano Design Week 2026: Trussardi presenta la nuova home collectionIn occasione della MDW, il brand apre le porte alla sua Trussardi Gentle Society. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Milano Design Week 2026: come funziona davvero quest’anno, raccontato da chi ci lavora; Tutto il cibo del Fuorisalone. Lista in aggiornamento degli eventi food alla Milano Design Week 2026; Le installazioni della Milano Design Week 2026; I nuovi posti da vedere a Milano durante la Design Week: la guida definitiva. Alpine A390: l'elettrica trimotore in anteprima italiana alla Milano Design WeekIn occasione della Milano Design Week, che si terrà nel capoluogo lombardo dal 20 al 26 aprile, l'Atelier Alpine Lounge di via Amerigo Vespucci 8 si trasforma in uno spazio espositivo dedicato al bran ... quattroruote.it Iqos e Devialet alla Milano Design Week con 'Soundsorial Design'Milano, 20 apr. (Adnkronos) - In occasione della Milano Design Week 2026, Iqos, il sistema di riscaldamento del tabacco numero uno al mondo, ... notizie.tiscali.it Dal 21 al 26 aprile torna la Milano Design Week, e con lei decine di appuntamenti dedicati all'arte e alla contemporaneità, anche in chiave enogastronomica x.com Alla Milano Design Week Loro Piana mette in scena il plaid di lana come elemento centrale dell’abitare. - facebook.com facebook