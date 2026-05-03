Nel Regno Unito, la contea di Derbyshire si trova sotto un’allerta alluvione a causa di forti piogge e tornado nelle ultime ore. Le autorità hanno indicato alcune strade tra Kilburn e Little Eaton a rischio di allagamenti imminenti. Intanto, i temporali nel sud-est sono stati accentuati dal contrasto termico tra masse d’aria calda e fredda in transito. Non sono stati segnalati danni o incidenti gravi finora.

? Cosa scoprirai Quali strade tra Kilburn e Little Eaton rischiano di allagarsi subito?. Come influenzerà il contrasto termico i temporali nel sud-est?. Dove si è verificato il raro tornado documentato in Scozia?. Perché il terreno del Derbyshire non riesce più ad assorbire pioggia?.? In Breve Allerta per la strada B6179 tra Kilburn e Little Eaton nelle prossime 24-48 ore.. Temporali intensi colpiscono East Anglia e contee orientali per contrasto termico con aria francese.. Tornado documentato nelle zone rurali del Fife in Scozia durante l'instabilità atmosferica.. Piogge verso Manchester e Midlands con temperature previste tra 15 e 19 gradi..🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Derbyshire sotto allerta alluvione: tornado e piogge nel Regno Unito

Notizie correlate

Arabia Saudita sotto l’acqua: Abha allagata e allerta meteo nel RegnoForti precipitazioni e fenomeni meteorologici intensi stanno colpendo diverse zone dell’Arabia Saudita questo sabato 11 aprile 2026, con la città di...

Maltempo: pioggia record e allerta tornado, il Nord è sotto assedio? Cosa sapere Pioggia record a Capovalle di Roncobello con 63mm registrati mercoledì 29 aprile.