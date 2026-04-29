Nel Nord Italia, mercoledì 29 aprile si sono registrate piogge intense, con un massimo di 63 millimetri a Capovalle di Roncobello. Sono state segnalate supercelle e condizioni di rischio tornado nelle regioni Lombardia, Veneto e Trentino, accompagnate da un calo delle temperature. La situazione meteorologica ha portato a un'intensa ondata di maltempo che ha interessato diverse aree del Nord.

? Cosa sapere Pioggia record a Capovalle di Roncobello con 63mm registrati mercoledì 29 aprile.. Supercelle e rischio tornado colpiscono Lombardia, Veneto e Trentino con calo termico.. Sessantatré millimetri di pioggia a Capovalle di Roncobello segnano la gravità dei nubifragi che hanno martellato la Lombardia orientale questa mattina, mentre il Nord-Est e l’Appennino centrale affrontano una fase di forte instabilità. La situazione meteologica odierna, mercoledì 29 aprile, vede il passaggio di fenomeni intensi che hanno già colpito zone come il Trentino Alto Adige, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e la dorsale tra Umbria e Marche, con particolare impatto sull’area di Norcia e Castelluccio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maltempo: pioggia record e allerta tornado, il Nord è sotto assedio

CLAMOROSA mareggiata a Fondachello (Catania), il mar Jonio entra tra le case!!! Onde ALTISSIME!!!

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