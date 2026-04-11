Nelle ultime ore, diverse aree dell’Arabia Saudita sono state interessate da intense precipitazioni. La città di Abha ha registrato allagamenti che hanno causato disagi lungo le strade principali. Le autorità hanno emesso un’allerta meteo per il Regno, mentre le condizioni climatiche rimangono instabili e in evoluzione. La situazione resta sotto osservazione, con interventi in corso per gestire le criticità generate dalle piogge.

Forti precipitazioni e fenomeni meteorologici intensi stanno colpendo diverse zone dell’Arabia Saudita questo sabato 11 aprile 2026, con la città di Abha che ha già registrato i primi gravi disagi a causa di allagamenti stradali. Il Centro Nazionale di Meteorologia del Regno ha diffuso un avviso per l’instabilità climatica che interessa numerose regioni, segnalando il rischio di inondazioni improvvise e ridotta visibilità dovuta a polvere e sabbia. L’impatto immediato sulle infrastrutture di Abha. La provincia di Asir sta affrontando le prime conseguenze tangibili della perturbazione. Ad Abha, la situazione si è fatta critica con l’ingrossarsi dei corsi d’acqua naturali, che hanno trasformato le normali vie di comunicazione in veri e propri flussi torrentizi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arabia Saudita sotto l’acqua: Abha allagata e allerta meteo nel Regno

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