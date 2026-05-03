Derby del Terraglio | il Mestre batte il Treviso con un pallonetto

Nel derby del Terraglio, il Mestre ha vinto contro il Treviso grazie a un gol realizzato con un pallonetto. Durante la partita, Corti ha sfruttato un errore di Brigati, trasformandolo in rete. La difesa del Treviso si è trovata scoperta al momento del tiro, lasciando spazio all’attaccante avversario. La sfida si è conclusa con il risultato di una vittoria per il Mestre.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Corti a trasformare l'errore di Brigati in gol?. Perché la difesa del Treviso è rimasta scoperta sul pallonetto?. Chi ha condannato il Treviso con quella svista a centrocampo?. Come influirà questa sconfitta sulle ambizioni del Treviso nella Poule Scudetto?.? In Breve Gol di Corti al 28' del secondo tempo dopo errore di Brigati.. Dalla Nora sbaglia tiro all'11' e Bangal riceve ammonizione al 33'.. Allenatore Gorini lamenta mancanza di attenzione individuale dopo il risultato al Baracca.. Mestre punta alla Poule Scudetto dopo la vittoria nel derby del Terraglio.. Il Mestre batte il Treviso per 1-0 allo stadio Baracca in un derby del Terraglio che si conclude con un errore individuale decisivo per i biancocelesti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Derby del Terraglio: il Mestre batte il Treviso con un pallonetto Notizie correlate Leggi anche: «Avanti con i controlli», in via Palazzo e a Mestre. Sopralluoghi al Terraglio Basket, Venezia si aggiudica il derby veneto con Treviso in Serie A. Colpo esterno per Varese, Tortona batte CremonaTre sono le partite disputate quest’oggi per la ventunesima giornata della Serie A di basket 2025-2026 in attesa del derby lombardo di domani sera...