Avanti con i controlli in via Palazzo e a Mestre Sopralluoghi al Terraglio

Dopo il primo fine settimana di controlli e ispezioni a Mestre e in via Palazzo, il prefetto ha confermato che le forze di polizia continueranno con i presidi dinamici. Durante i sopralluoghi al Terraglio e nelle zone interessate, sono stati effettuati controlli interforze per verificare la situazione. Due risse erano scoppiate nelle stesse aree, portando all'intervento delle forze dell'ordine.

«Avanti con i controlli e i consueti presidi dinamici delle forze di polizia». Il prefetto Darco Pellos, all'indomani del primo weekend di sopralluoghi e ispezioni interforze a Mestre e in via Palazzo, dov'erano scoppiate due risse, non ha dubbi e conferma la linea adottata nell'ambito del.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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