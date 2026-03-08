Basket Venezia si aggiudica il derby veneto con Treviso in Serie A Colpo esterno per Varese Tortona batte Cremona

Nella ventunesima giornata della Serie A di basket 2025-2026, Venezia ha vinto il derby veneto contro Treviso, mentre Varese ha conquistato una vittoria in trasferta e Tortona ha battuto Cremona. Sono state disputate tre partite oggi, con l’attesa per il derby lombardo tra Olimpia Milano e Cantù prevista per domani sera. Di seguito i risultati delle sfide odierne.

Tre sono le partite disputate quest’oggi per la ventunesima giornata della Serie A di basket 2025-2026 in attesa del derby lombardo di domani sera tra Olimpia Milano e Cantù: andiamo a fare un breve riepilogo dei risultati delle sfide odierne. NUTRIBULLET TREVISO-UMANA REYER VENEZIA 90-91 L’Umana Reyer Venezia fatica nel derby tutto veneto contro la Nutribullet Treviso ma riesce a far saltare il fattore campo col punteggio di 90-91. Match subito equilibrato con le due squadre che lottano punto a punto, con l’Umana che trova un vantaggio minimo alla prima sirena (25-29). Nel secondo quarto la Nutribullet riesce a mettere anche la freccia (34-33), con la Reyer che risponde con un break di 7-0 (34-41). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, Venezia si aggiudica il derby veneto con Treviso in Serie A. Colpo esterno per Varese, Tortona batte Cremona Basket femminile, Schio chiude l’andata in vetta solitaria. Vince Venezia, colpo esterno TortonaIn attesa del posticipo tra Campobasso e Sesto San Giovanni, si va a completare l’undicesima giornata della Serie A1 di basket femminile, ultimo... Basket, Serie A: Milano espugna Tortona, colpo Cremona a TrentoSi sono disputati oggi due anticipi della prima giornata di ritorno della Serie A di basket e sul campo sono scese Tortona, Milano, Trento e Cremona. Una selezione di notizie su Basket Venezia si aggiudica il derby.... Temi più discussi: Basket femminile, Venezia batte Schio e conquista la Final 6 di Eurolega; Treviso e il derby con la Reyer Venezia: storia di 15 sfide; Basket femminile Reyer Venezia e Schio si affrontano nella sfida decisiva per le Final 6 di Eurolega; Reyer Venezia-Schio: derby decisivo per le Final 6. Basket, Venezia si aggiudica il derby veneto con Treviso in Serie A. Colpo esterno per Varese, Tortona batte CremonaTre sono le partite disputate quest’oggi per la ventunesima giornata della Serie A di basket 2025-2026 in attesa del derby lombardo di domani sera tra Olimpia Milano e Cantù: andiamo a fare un breve ... oasport.it Video Reggiana Venezia (79-89)/ Sintesi e highlights: rimonta della Reyer! (Lega A basket 16 novembre 2025)Al Palazzo dello Sport Giulio Bigi la Reyer Venezia si aggiudica un altro successo in trasferta sconfiggendo la Pallacanestro Reggiana per 89 a 79. Nel primo tempo i biancorossi si rendono ... ilsussidiario.net TORTONA RESISTE A CREMONA La Vanoli lotta, impatta sul 71-71. Ma la Bertram trova il break decisivo e si porta a casa altri due punti, consolidando la sua posizione in classifica. Finale: https://www.pianetabasket.com/legabasket-serie-a/cremona-lotta-t - facebook.com facebook Un Jordan Parks da 21 punti, con 6/6 dalla lunetta e 6 rimbalzi regala la vittoria alla @REYER1872 nel derby contro @treviso_basket In doppia cifra anche Tessitori, Cole e Bowman: ai padroni di casa non bastano i 31 punti di Macura #TuttoUnAltroSport x.com