Assegno unico a Bergamo vale quasi 400 milioni Misura in calo per la denatalità | Risorse da rafforzare

L’assegno unico ha distribuito a Bergamo quasi 400 milioni di euro nel 2025, con una diminuzione di 4 milioni rispetto all’anno scorso. La causa principale è la denatalità, che ha portato a una riduzione delle risorse disponibili. La cifra, assegnata a 122.000 famiglie, rappresenta un sostegno concreto per molte famiglie della zona. La diminuzione evidenzia la necessità di rafforzare le misure di sostegno alle nascite.

Bergamo. Quasi 400 milioni di euro: 389 per l'esattezza, 4 in meno rispetto al 2024. È il valore dell'assegno unico per il 2025 nella Bergamasca, distribuito su 122.498 nuclei familiari e 200.995 figli, oltre il 90% dei potenziali aventi diritto. I numeri emergono da un'analisi della Cisl Bergamo sui dati forniti dall' Inps. L'assegno dalla sua introduzione ha avuto un incremento del 6% dei nuclei beneficiari di almeno una mensilità: erano infatti 115.961 nel 2022. Tuttavia, registra una riduzione dei nuclei percipienti tra il 2024 e il 2025 di oltre 1.500 famiglie, con una nota di attenzione: mentre aumentano i nuclei con la presenza di almeno un figlio con disabilità di 214 unità, si riducono di 1.