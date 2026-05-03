Tema: come ampliare, irrobustire e rendere strategico il cantiere riformista renziano, cioè il contenitore centrista e quarta gamba del campo largo? Svolgimento, in sintesi: nuove idee, rete aperta sui territori, energie fresche, e (forse) Silvia Salis. Scenari, ipotesi. Che passano anche dalla Puglia, e rispolverano un big finito temporaneamente ai margini: Alessandro Delli Noci, tre settimane fa invitato sul palco romano delle “Primarie delle idee”. Le mosse di Renzi Avvertenza d'obbligo: guai a sottovalutare (a prescindere dai sondaggi) Matteo Renzi e le grandi manovre sul versante moderato del centrosinistra, perché molto si sta muovendo.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Delli Noci alle "Primarie delle idee" di Renzi e l'arrivo a Lecce di Salis: cosa succede tra i riformisti e il ruolo della Puglia

Notizie correlate

Il caso Salis fa discutere: Renzi vorrebbe vederla alle primarie, per Conte "parlare di nomi alimenta divisioni"Ha fatto discutere, nei giorni scorsi, il caso dell'intervista rilasciata dalla sindaca Silvia Salis a Bloomberg.

Leggi anche: La corsa di Salis, tra slalom e dossieraggi. E Renzi lancia le primarie

Approfondimenti e contenuti

Delli Noci, l'incontro con gli amministratori di Con a Lecce: sala stracolma e standing ovation. VideoAlessandro Delli Noci convoca i dirigenti e gli amministratori di Con nel Salento: in sala scatta l'applauso caloroso con tanto di standing ovation. Dopo lo stop alla candidatura alle Regionali, su ... quotidianodipuglia.it

Delli Noci, Emiliano attacca i pm. Sconcerto AnmIl presidente della Regione, Michele Emiliano, attacca i pm di Lecce e definisce l'inchiesta su Alessandro Delli Noci (alla luce del Riesame) «completamente smontata». Insorge l’Anm, in difesa della ... quotidianodipuglia.it