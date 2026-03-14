In un nuovo appuntamento politico, si parla della corsa di Salis tra slalom e dossieraggi, mentre Matteo Renzi annuncia l’avvio delle primarie, rivolte alle idee e alla ricerca di candidati. La destra interviene involontariamente, offrendo spazi e occasioni. La scena si svolge tra incontri, strategie e segnali di attenzione, con protagonisti che si muovono in un quadro di atti pubblici e dichiarazioni.

Matteo Renzi lancia le primarie (“delle idee”), cerca candidati. La destra, a suo modo, dà una mano e offre sponde involontarie. Perché politicamente il dossieraggio – vero o presunto che sia – diventa presto consacrazione, riconoscimento. Un altro, nel caso della sindaca di Genova Silvia Salis. La vicenda che coinvolge il governatore ligure Marco Bucci e il Secolo XIX andrà chiarita. Se ne sta infatti occupando anche la procura. Ma intanto, nella sua ricaduta immediata, alimenta polemiche e apre spazi mediatici che Salis, suo malgrado coinvolta nei dossier, maneggia con cura. Non ha chiesto le dimissioni di Bucci, ma ha detto a Rep: “Mi incuriosisce, che esponenti del governo che siamo abituati a vedere esprimersi su tutto, da Pucci a Sanremo alla famiglia nel bosco, non abbiano ancora detto nulla sul loro governatore”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La corsa di Salis, tra slalom e dossieraggi. E Renzi lancia le primarie

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