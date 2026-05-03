Delia un errore sostituire la parola partigiano in Bella ciao al Concertone ma la gogna è eccessiva

Delia ha cambiato "partigiano" in "essere umano" durante l'esibizione di "Bella ciao" al Concertone. Un errore, senza se e senza ma, per ciò che la parola rappresenta. Ma metterla alla gogna pare eccessivo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Leggi anche: Solito Concertone rosso tra Bella Ciao, Flotilla e “landinate”. Bufera su Delia che cancella la parola “partigiano”

Delia canta "Bella ciao" al Concertone, ma "partigiano" diventa "essere umano": scoppia la polemicaDelia Buglisi è finita nel mirino dei social dopo la sua esibizione sul palco del Concertone a Roma.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Delia canta Bella Ciao al Concertone ma modifica il testo e partigiano scompare; Cara Delia, il problema non è il partigiano ma il Vespro siciliano; Delia cambia Bella Ciao al Concertone: è subito polemica; Delia modifica il testo di Bella Ciao durante il Primo Maggio e il web insorge per una presunta censura.

Delia canta Bella Ciao al Concertone ma modifica il testo e «partigiano» scompareNon poteva mancare sul palco del Concertone del Primo Maggio 2026, in diretta nazionale su Rai 3, la canzone simbolo della Resistenza: Bella Ciao. A interpretarla, nella ... leggo.it

Delia, al Concerto del Primo Maggio, modifica Bella Ciao e sostituisce «partigiano» con «essere umano»: i social insorgono (e un po' li capiamo)L'ex concorrente di X Factor sceglie di modificare dal palco del Concertone il testo di Bella Ciao. Spiega di averlo fatto per «allargarne» il senso, ma in realtà Bella Ciao è una canzone già larga, e ... vanityfair.it

Alessandro Gassmann contro Delia: “Non si possono cambiare le parole di Bella ciao . L’attore entra nella polemica scoppiata durante il concertone del primo maggio dopo che la cantautrice ha cambiato la parola partigiano con essere umano. L'anno scorso - facebook.com facebook

Cara Delia, il problema non è il partigiano ma il Vespro siciliano x.com