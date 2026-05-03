Decisioni calate dall' alto? Il Comune aderisce alla Carta della partecipazione pubblica a cosa serve

Il Comune di Genova ha deciso di aderire alla Carta della partecipazione pubblica, approvando una delibera ufficiale. Questa scelta riguarda l'impegno dell’amministrazione a coinvolgere i cittadini nelle decisioni che riguardano la città. La delibera è stata approvata di recente e rappresenta un passo nel processo di trasparenza e ascolto delle opinioni dei cittadini. La partecipazione pubblica mira a favorire un dialogo più diretto con la comunità locale.

Il Comune di Genova ha approvato una delibera per l’adesione del Comune di Genova alla Carta della partecipazione pubblica. Lo ha fatto a pochi giorni da un incontro in cui l’Associazione Italiana per la Partecipazione Pubblica (Aip2), co-promotrice della Carta, ne ha presentato pubblicamente la.🔗 Leggi su Genovatoday.it The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate Niente riposi per i tassisti di Roma, sindacati all'attacco del Comune: "Decisioni calate dall'alto"I sindacati non hanno gradito, per usare un eufemismo, la decisione del Comune di Roma di dare la possibilità ai tassisti “di riposo” di lavorare... Carnevale Sociale del quartiere Olivella: corteo contro la turistificazione e le decisioni calate dall’alto dall'ExKarcereSi terrà sabato 14 febbraio 2026 la sfilata del Carnevale Sociale del quartiere Olivella. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Licenziate dal colosso dei surgelati a Roma: Hanno congelato pure diritti e dignità; Consulte studentesche, Valditara: Per la prima volta i ragazzi coinvolti nelle nuove Indicazioni nazionali e nel cambiamento della scuola; Trump scampa all’attentato. La solidarietà selettiva del Governo; I medici scrivono il nuovo codice deontologico, il riminese Maurizio Grossi coordina i 38 luminari. Ampliamento della discarica: Altra decisione calata dall’altoLa discarica di Ca’Asprete a Tavullia è destinata a chiudere i battenti nel 2028. L’impianto ha ormai raggiunto il livello di saturazione: nonostante ciò, l’assenza in questi anni a livello regionale ... ilrestodelcarlino.it Regionali Campania, Maurizio Petracca: «Basta decisioni calate dall'alto nel Pd»«Il mio risultato straordinario frutto di un lavoro di squadra. Non accetterò più decisioni calate dall'alto nel Pd. Delle elezioni ad Avellino me ne occuperò in prima persona». All'indomani della sua ... ilmattino.it Le pratiche per il rinnovo della Carta d'Identità Elettronica tra i banchi del marcato: l’iniziativa per dire addio al documento cartaceo e semplificare il servizio - facebook.com facebook