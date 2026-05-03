Debito fuori bilancio il vice Monti si dimetta

Il consiglio comunale di Forlimpopoli si è riunito il 28 aprile, affrontando una discussione sul riconoscimento di un debito fuori bilancio. La questione ha suscitato un acceso scontro tra la maggioranza e l’opposizione ‘La Nostra Città’, creando una divisione netta all’interno dell’assemblea. La discussione si è concentrata sulla natura dell’atto tecnico, ma ha portato a tensioni tra i diversi gruppi politici presenti in consiglio.

Il consiglio comunale di Forlimpopoli del 28 aprile è stato teatro di uno scontro politico frontale incentrato sul riconoscimento di un debito fuori bilancio, un atto tecnico che ha però innescato una profonda frattura tra la maggioranza e il gruppo di opposizione ‘La Nostra Città’. Al centro della contesa non c’è solo la gestione contabile dell’ente, ma la legittimità procedurale legata alla stagione teatrale 20252026 e ai rapporti con i fornitori di servizi. Il vicesindaco e assessore alla cultura, Enrico Monti, ha difeso la delibera presentandola come "un atto necessario per garantire la continuità di un’esperienza culturale ritenuta fondamentale per il territorio".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Debito fuori bilancio, il vice Monti si dimetta" Notizie correlate "Bilancio da approvare, la Giunta si dimetta"ISOLA DEL GIGLIO Fratelli d’Italia all’attacco sul bilancio dell’Isola del Giglio, "non ancora approvato. Bilancio, l’ultimatum delle opposizioni: sì al debito, no alle armi?? Cosa sapere Pd, M5S e Avs negoziano a Montecitorio una risoluzione sul Documento di finanza pubblica. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Debito fuori bilancio, il vice Monti si dimetta; Ovada, convocato il Consiglio per il 27 aprile: bilancio e debiti fuori bilancio all’ordine del giorno; Consiglio: nel mirino avvisi Tari e Sferisterio. Unico atto all’ordine del giorno un debito fuori bilancio di 800 euro; Convocazione del consiglio comunale per il giorno 28 aprile 2026 / Avvisi / Novità / Homepage. Bilancio Praia a Mare, il sindaco chiarisce: «Saldati debiti fuori bilancio per 4 milioni di euro»Il Sindaco di Praia a Mare replica alle accuse della minoranza. «Nessun ammanco di 6 milioni: conti solidi nonostante il pagamento di espropri e parcelle del passato. In cassa oltre 17 milioni». cosenzapost.it Debiti fuori bilancio per ricorsi autovelox di Porra, consigliere Parodi: «Basta propaganda sui morti»Il Comune si trova a fare i conti con 36 sentenze relative a ricorsi contro altrettante sanzioni elevate tramite autovelox, un contenzioso che continua ad alimentare polemiche e che potrebbe avere ... riviera24.it I CONTI DEL COMUNE - Durante la seduta consiliare è stato approvato il riconoscimento di un debito fuori bilancio per sanare anche gli impegni economici della stagione teatrale 2025/2026 di Forlimpopoli - facebook.com facebook