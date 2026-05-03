Debito fuori bilancio il vice Monti si dimetta
Il consiglio comunale di Forlimpopoli si è riunito il 28 aprile, affrontando una discussione sul riconoscimento di un debito fuori bilancio. La questione ha suscitato un acceso scontro tra la maggioranza e l’opposizione ‘La Nostra Città’, creando una divisione netta all’interno dell’assemblea. La discussione si è concentrata sulla natura dell’atto tecnico, ma ha portato a tensioni tra i diversi gruppi politici presenti in consiglio.
Il consiglio comunale di Forlimpopoli del 28 aprile è stato teatro di uno scontro politico frontale incentrato sul riconoscimento di un debito fuori bilancio, un atto tecnico che ha però innescato una profonda frattura tra la maggioranza e il gruppo di opposizione ‘La Nostra Città’. Al centro della contesa non c’è solo la gestione contabile dell’ente, ma la legittimità procedurale legata alla stagione teatrale 20252026 e ai rapporti con i fornitori di servizi. Il vicesindaco e assessore alla cultura, Enrico Monti, ha difeso la delibera presentandola come "un atto necessario per garantire la continuità di un’esperienza culturale ritenuta fondamentale per il territorio".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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