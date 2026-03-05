La Giunta dell’Isola del Giglio deve ancora approvare il bilancio, mentre Fratelli d’Italia chiede le dimissioni dell’intera amministrazione. La questione è diventata al centro di discussioni pubbliche, con il partito che critica la gestione e chiede un cambio di passo. La situazione rimane aperta fino a quando non sarà ufficialmente approvato il documento finanziario.

ISOLA DEL GIGLIO Fratelli d’Italia all’attacco sul bilancio dell’Isola del Giglio, "non ancora approvato. Il sindaco e la giunta si dimettano". È un affondo durissimo quello del circolo FdI Isola del Giglio, che interviene sulla situazione finanziaria del Comune dopo la denuncia formale presentata dal gruppo consiliare di minoranza "Orgoglio Gigliese" al Prefetto di Grosseto. "Il mancato rispetto dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 è un fatto gravissimo che certifica l’inefficienza politica e amministrativa di questa giunta di centrosinistra – dicono dal circolo –. Il sindaco e la sua squadra ne traggano le conseguenze e rassegnino le dimissioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Bilancio da approvare, la Giunta si dimetta"

Mascali, Giunta approva Bilancio 2026: la cittadina tra i primi comuni siciliani ad approvare lo strumento finanziarioLa Giunta comunale di Mascali, presieduta dal sindaco Luigi Messina ha approvato lo schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028.

Leggi anche: Regione Piemonte, ancora una settimana per approvare il bilancio

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bilancio da approvare la Giunta si....

Temi più discussi: Bilanci: cosa cambia nel 2026 e quali sono i termini di approvazione e deposito; Conferenza Stato-Città: differito al 31 marzo il termine per i bilanci di previsione degli enti locali di tre regioni colpite da alluvioni; Legittimo lo scioglimento del consiglio comunale per mancata approvazione nei termini dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato; Conferenza Stato-Città, sì alla proroga del bilancio 2026/2028 per le regioni colpite dal maltempo.

L'assessore Seccia sul bilancio approvato: I numeri sono la miglior risposta all'ostruzionismo del centrosinistraDai 20 milioni stanziati per le politiche sociali, ai 6 destinati al fiume e fino ai nuovi grandi parchi e i 400mila euro destinati alla manutenzione del verde, l'esponente di maggioranza di nuovo in ... ilpescara.it

Rende, approvato il bilancio da 50 milioni: indebitamento zero e opere strategicheIl Consiglio Comunale di Rende dà il via libera al Bilancio di previsione e al DUP, con una manovra da quasi 50 milioni di euro. cosenzapost.it

Palazzo Spada voleva incassare la maxi cifra. Niente da fare e 30 mila euro di debito fuori bilancio da riconoscere - facebook.com facebook

LE CIFRE REALI DI OBRADOR Dal bilancio del 1º semestre 2025/26 del @SLBenfica è possibile ricavare cifre e clausole ufficiali dei trasferimenti di #Obrador dal @realmadrid al Benfica e dal Benfica al @TorinoFC_1906. L'esterno mancino è arrivato in es x.com